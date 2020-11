Recomendado para você : Céu, Emicida e Paula Fernandes levam troféus no Grammy Latino 2020

O Grammy Latino 2020 deu o que falar nessa quinta-feira, 19! E a premiação contou com várias vitórias de artistas brasileiros como Céu, Paula Fernandes, Emicida e João Bosco.

E devido à pandemia do coronavírus, a cerimônia aconteceu em vários países, com Bad Bunny se apresentando de sua casa, em San Juan, em Porto Rico, e Anitta, lacrando em show nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, cantando o hit Me Gusta.

Gabriel Abaroa Jr., presidente e CEO da Academia Latina da Gravação, expressou seu orgulho pelo diversificado grupo de indicados em um comunicado. "No ano passado, continuamos nos envolvendo em discussões com nossos membros para melhorar o processo de premiação e encorajamos ativamente diversos criadores de música latina a se juntarem e participarem", disse ele. "Hoje, temos o orgulho de anunciar os indicados para o 21º Prêmio Anual do Latin GRAMMY - um grupo que reflete a constante evolução da música latina".

Veja abaixo quem foram os brasileiros vencedores da noite: