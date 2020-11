Shawn Mendes lança clipe de Monster, em parceria com Justin Bieber

Shawn Mendes, que mostrou seu novo cachorrinho com Camila Cabello, acaba de fazer a alegria dos fãs! Nesta sexta-feira, 20, Shawn lançou o clipe de sua primeira parceria musical com Justin Bieber, no single Monster.

A faixa faz parte do próximo álbum de Mendes, Wonder, e fala sobre os efeitos avassaladores e potencialmente devastadores da fama.

"E se, e se eu cair?/ E se, e se eu cair? Então eu sou o monstro?/ Só me avise", canta Shawn no refrão.

Já em seus versos, Bieber reflete sobre sua trajetória. "Eu tinha 15 anos quando o mundo me colocou em um pedestal/ Eu tinha grandes sonhos de fazer shows e criar memórias/ Cometi alguns erros, tentei agir com calma, chateado com o ciúmes deles/ Me levantando, me levantando/ E me derrubando, me derrubando", ele canta. "Vou assumir a responsabilidade por tudo que fiz/ Aguentando isso contra mim como se você fosse o santo".