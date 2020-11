Giulia Be diz que seu namoro não suportou boatos sobre Luan Santana

Giulia Be fez desabafo sobre as polêmicas com Luan Santana nessa quinta-feira, 19. Em post no Stories, Giulia confirmou o fim do namoro com o modelo Eduardo Chady e disse que a relação não resistiu aos rumores de romance com Luan.

Após ser apontada como pivô da separação do sertanejo com Jade Magalhães, ela disse: "Não existiu traição, não existiu 'dar em cima', não existiu talaricagem".

E sobre os rumores de que Luan teria apresentado a loira a seus pais, Giulia explicou o episódio. "Conheci seus pais em um ambiente de trabalho, assim como ele conheceu os meus há meses. Criamos uma admiração mútua e uma amizade".