Grey's Anatomy promete mais um retorno surpresa enquanto Meredith luta por sua vida

Grey's Anatomy, que deu o que falar com o encontro de Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Derek Shepherd (Patrick Dempsey), terá mais surpresas! A promo após o final do último episódio afirma que mais uma pessoa do passado de Meredith vai retornar. OMG!

Como esperado, a protagonista está com Covid-19 e no início ela achou que estava bem o bastante para fazer uma quarentena em um hotel ao invés de ficar em um quarto de hospital, no entanto, ao tentar dar alguns passos, ela desmaia novamente, assim como no último episódio.

E de novo ela acaba sonhando com uma praia tentando alcançar Derek, mas ele estava muito distante. Ela tentou correr e não chegou a lugar nenhum, ouvindo do falecido marido que era porque ela se importava com seus filhos.