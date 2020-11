Meghan Markle admite que deu informação à pessoa envolvida em biografia

Tim Rooke/Shutterstock

Depois de Meghan, Jason e Harry concordaram com a versão final, ela escreveu a carta à mão para seu pai, no qual mais tarde foi publicada pelo The Mail On Sunday.

O time legal de Meghan também nega a ideia de que ela e Harry tiveram a aprovação final nos conteúdos de Finding Freedom, assim como a ideia de que eles tenham recebido ajuda financeira de fundos do contribuinte.

Essas alegações foram feitas em resposta ao Associated Newspaper, no qual ela está processando por violação de privacidade, violação de direitos autorais e violação de proteção de dados. O Mail on Sunday argumentou que ela e Harry renunciaram ao seu direito à privacidade quando supostamente colaboraram com os autores do Finding Freedom no conteúdo do livro.