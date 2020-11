Recomendado para você : Emma Corin responde supostas críticas de Príncipe William sobre Princesa Diana em The Crown

Emma Corin espera que os fãs de The Crown consigam curtir a série pelo que ela é!

A atriz de 24 anos foi convidada para o programa Tamron Hall, nessa segunda-feira, 16 de novembro, para discutir o seu papel como Princesa Diana na quarta temporada da série vencedora do Emmy da Netflix. Durante a sua aparição, o apresentador perguntou para Corrin sobre os recentes relatos de que a família real e alguns integrantes do Parlamento Britânico estão insatisfeitos com como o casamento e o divórcio de Diana com Príncipe Charles acabou sendo retratado.

"É uma situação difícil", disse Corrin. "Eu acho que para todo mundo em The Crown, nós sempre tentamos nos lembrar de que a série em que estamos é ficção, até um certo ponto. Obviamente, ela tem suas raízes na realidade e em alguns fatos, mas o roteiro de Peter Morgan é ficção".

A atriz britânica afirmou que e válido que alguns telespectadores tenham problemas em aceitar as liberdades que foram tomadas com a narrativa sobre a vida real de Diana.