Anitta chora e mostra intimidades no trailer de nova série documental

Anitta, que teve vídeo repostado por Mariah Carey, acaba de estrelar trailer de sua nova série documental, Anitta: Made in Honório. Nesta quinta-feira, 19, a Netflix divulgou o vídeo onde Anitta chora e mostra suas intimidades.

A produção, que estreia no dia 16 de dezembro, vai mostrar "imagens exclusivas dos bastidores da sua intensa rotina e vida pessoal".

Quem é fã da estrela, vai poder relembrar importantes momentos em sua carreira, como a apresentação no Rock in Rio, o emocionante show no Parque de Madureira e suas férias em Aspen, além de momentos de diversão com a família e discussões e tomadas de decisões empresariais.