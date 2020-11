Maria Gal lança "O Meu Lugar no Mundo", projeto audiovisual contra o racismo

A atriz Maria Gal acaba de lançar o projeto audiovisual "O Meu Lugar no Mundo", em parceria com a diretora Kelly Castilho. Com a campanha, Maria tem o objetivo de ressignificar as ofensas racistas.

O trabalho, produzido por uma equipe majoritariamente negra, conta com a participação de Maria, além da atriz mirim Duda Pimenta e do ex-goleiro Aranha, que também foram vítimas de ataques racistas.

Há 4 meses, Maria foi atacada no Instagram, sendo chamada de "macaca" por um seguidor após não ter respondido uma mensagem enviada por ele.