Will Smith e Janet Hubert fazem as pazes em reunião de Um Maluco no Pedaço

Will Smith e Janet Hubert fizeram as pazes durante reunião de Um Maluco no Pedaço. Após anos de tensão, Will e Janet quebraram o climão durante o especial que chegou na HBO Max nessa quarta-feira, 18. "Nós nunca falamos publicamente sobre Janet e o que aconteceu", disse Will para os outros membros do elenco, que incluem Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e Alfonso Ribeiro. "E pra mim, eu senti que não poderia celebrar os 30 anos de Um Maluco do Pedaço sem encontrar uma forma de celebrar Janet. Então ela concordou em se sentar comigo e ter uma conversa. E Janet e eu nos vimos pela primeira vez em 27 anos ontem". No encontro, Will, de 52 anos, e Janet, de 64 anos, deram um longo abraço. Para quem não se lembra, Janet interpretou tia Vivian nas 3 primeiras temporadas mas saiu da série, em 1993. Daphne ficou com o papel da atriz até o fim da produção, em 1996.