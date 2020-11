Novo filme de Zendaya, Malcolm & Marie, ganha data de estreia

A equipe decidiu filmar na Caterpillar House, escolhida para garantir "a privacidade para a produção e o distanciamento de qualquer um fora do grupo em quarentena", enquanto que ao mesmo tempo é esteticamente adequado ao humor do roteiro de Levinson.

Antes das filmagens, o elenco e equipe ficaram em quarentena por duas semanas, seguindo as instruções do sindicato e de médicos. "Por duas semanas, o elenco e a equipe usaram máscaras, tiveram suas próprias moradias separadas com unidades individuais de sistema de climatização, fizeram caminhadas, ensaiaram no estacionamento e comeram em lugares designados com a refeição sendo preparada por um chef que também ficou em quarentena com o grupo. Ninguém foi autorizado a deixar a propriedade", revelou o Deadline.

A equipe que preparou o set seguiu protocolos semelhantes. Medidas igualmente rígidas foram implementadas durante as filmagens, com as estrelas atuando como seu próprio departamento de figurinos, entre outras funções.

O longa chega à Netflix no dia 5 de fevereiro de 2021.