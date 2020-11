Recomendado para você : Demi Lovato exibe novo visual com cabelo raspado

Demi Lovato exibiu novo visual nessa quarta-feira, 18! Demi que surgiu com os fios bem compridos e loiros na apresentação do E! People's Choice Awards 2020, no último domingo, 15, decidiu radicalizar.

No clique, a estrela surge com o cabelo todo raspado na parte inferior e ostenta um topete estiloso no topo. "Eu fiz uma coisa...", disse ela em foto que aparece de costas.

No post seguinte, a musa exibe detalhes do look e marca hairstylist responsável, Paul Norton.

Angelo Kritikos, fotógrafo que clicou a transformação, escreveu: "Já obcecado com essa nova era". No Twitter, fãs já especulam que Demi está "entrando na era Bangerz" com essa pegada rebelde que lembra a de Miley Cyrus na época.