Luan Santana sobre Giulia Be: "Juntos sim, mas por conta de um trabalho"

Após o anúncio do término entre Jade e Luan, no dia 19 de outubro, o colunista Leo Dias afirma que o rompimento aconteceu após briga do casal por causa de Giulia.

Segundo o jornalista, o excesso de ciúmes e a aproximação de Luan com a cantora de Se Essa Vida Fosse um Filme motivaram a separação. E a briga principal do ex-casal rolou após o sertanejo gravar clipe de Inesquecível, em parceria com a loira.

A influencer não estava presente no dia da filmagem, mas teria sido informada que Giulia "jogava charme para Luan", afirmou o site.