Ex de Naya Rivera abre processo de homicídio culposo em nome do filho

Naya morreu após se afogar no Lago Piru, no Condado de Ventura, na Califórnia no dia 8 de julho. A atriz de Glee alugou um barco e estava acompanhada do filho Josey. Os documentos alegam que o barco "não estava equipado com uma escada acessível com segurança, corda adequada, âncora, rádio ou quaisquer mecanismos de segurança para evitar que os nadadores sejam separados de seus barcos".

"Perturbadoramente, uma investigação posterior revelou que o barco não estava equipado com nenhum dispositivo de flutuação ou salva-vidas, em violação direta da lei da Califórnia, que exige que todos os barcos com mais de 16 pés sejam equipados com dispositivos de flutuação", declarou o processo.

Além disso, os documentos afirmaram que o barco alugado por Naya "era um dos barcos de aluguel mais antigos disponíveis no Lago Piru" e que "não havia sido reformado". Além disso, os documentos afirmam que o barco "exibiu sinalização incorretamente alegando que o barco estava em conformidade com os padrões de segurança da Guarda Costeira dos EUA - o que, dado que esses padrões exigem equipamento de segurança, como um colete salva-vidas, o barco certamente não os possuía".