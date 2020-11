Ex-MasterChef Junior morre aos 14 anos após batalha contra câncer

FOX Image Collection via Getty Images

Ben Watkins, que competiu no MasterChef Junior americano, morreu aos 14 anos. Ben faleceu no Lurie Children's Hospital of Chicago, na segunda-feira, 14, após batalha contra um câncer raro.

Segundo o The Chicago Tribune, o adolescente estava cercado por seus entes queridos e sua coleção de quadrinhos da Marvel. "Ben, você sabe que sua vida teve o início de um personagem da Marvel da vida real", disse o tio do garoto, Anthony Edwards.

"Nós estávamos rezando para um final diferente. Mas os pulmões de Ben não podiam mais dar o ar que ele precisava para respirar. Foi devastador", lamentou Anthony.

Segundo a página do GoFundMe, que foi criada para Ben no início deste ano, ele foi "diagnosticado com uma rara doença chamada histiocitoma fibroso angiomatoide, um tumor de tecido mole que surge geralmente em crianças e adultos jovens".