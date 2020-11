Recomendado para você : Alessandra Scatena diz que namorou Gugu quando tinha 15 anos

Alessandra Scatena se abriu sobre a relação que tinha com o saudoso apresentador Gugu Liberato, em entrevista no Luciana By Night, da Rede TV. Alessandra ficou mais de 10 anos ao lado de Gugu, como sua assistente de palco, e revelou que até chegou a namorar o astro da TV.

"Eu tinha uma conexão com ele muito forte", disse a ex-assistente de palco. "Eu sabia quando ele estava legal, se ele estava bem ou não, se ele estava nervoso ou calmo. Eu ajudava em tudo o que precisasse. Desde o lencinho dele, que ele suava muito, mesmo com o ar-condicionado. Se precisasse trocar uma ficha eu já estava lá".

E a admiração pelo apresentador não se limitava apenas à televisão. "Eu via o Gugu como uma pessoa sábia, inteligente. Ele tinha um feeling de empresário, não só de artista. Eu me apaixonei pela televisão por causa dele. Como ele conduzia, as ideias que ele tinha".