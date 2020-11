Recomendado para você : Emma Corrin, de The Crown, diz que Harry Styles já foi babá de seu cão

Emma Corrin, que interpreta Princesa Diana na nova temporada de The Crown, teria revelado um lado desconhecido de Harry Styles? Em entrevista a Jimmy Fallon, Emma contou que Harry já foi babá de seu cachorro. Oi?

Sim, o ex One Direction já tomou conta do cão da atriz, que se chama Spencer.

"Uma vez ele cuidou do meu cachorro", disse ela. "Eu ia ter um jantar perto de onde ele mora, e ele cuidou do Spencer pra mim".

No entanto, isso só ocorreu uma vez e a atriz talvez saiba o motivo. "Mas ele nunca mais fez de novo e acho que é porque no meio do jantar eu recebi uma mensagem que dizia, 'Ele não para de peidar. Isso é normal?'"