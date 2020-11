Recomendado para você : Anitta beija ex-affair de Honório Gurgel em gravação de clipe

Anitta, que teve vídeo repostado por Mariah Carey, gravou cenas de beijo em seu novo clipe com Tiago Alves nessa segunda-feira, 17, no Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro. O jogador de futebol já viveu um affair com Anitta no passado.

Segundo o jornal Extra, os dois tiveram uma amizade colorida quando a cantora vivia em Honório Gurgel, onde ela nasceu e foi criada.

Durante as filmagens, Tiago teria ficado em um local isolado dos outros figurantes e teve tratamento diferenciado, adiciona o veículo. A produção faz parte do novo projeto da musa, chamado "Girl From Rio", que contará com cenas gravadas nos locais simbólicos da cidade.

O antigo caso da estrela atua nos campos e já jogou em um time da Suécia, em 2019.