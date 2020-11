RBD lança nova música 11 anos após fim do grupo

"Neste momento não posso, pois estou próxima a dar à luz e depois vem o pós-parto. Para mim, não é um momento em que eu possa me entregar a isso, ainda mais na pandemia. É muito arriscado".

"Que virão muitas surpresas com todo esse projeto, com certeza virão. E eu sempre vou estar lá, orgulhosa de tudo o que passei e ter sido parte do RBD", acrescentou a estrela.