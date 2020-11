Michael B. Jordan é eleito o homem mais sexy de 2020 pela People

Michael B. Jordan foi eleito o homem mais sexy do mundo de 2020 pela revista People. A revista revelou nessa terça-feira, 17, que Michael ocupa o posto que foi de John Legend no ano passado.

O anúncio foi feito no programa de Jimmy Kimmel, que recebeu o ator vestido com uma roupa protetora, luvas e botas, afinal, estamos em meio à pandemia do coronavírus. Antes de revelar sua identidade, o público e o apresentador tentaram adivinhar quem estava por baixo do figurino.

Será que o astro de Pantera Negra está sentindo uma pressão extra com o título? "Eu acho que a expectativa agora é... é um pouco irracional", brincou ele. "Só um pouco. Mas é um título legal de se ter".

Antes da revelação, Legend disse que se sentia "muito pronto" para passar a faixa para alguém novo após 365 dias "engraçados" e "modestos" como o Homem Mais Sexy do Mundo.

"Eu adorei toda a experiência e tentei me divertir com isso, mas estou pronto para renunciar o título", disse o cantor à People.