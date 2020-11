Ariana Grande lança clipe sexy para a música 34 + 35

Araian Grande está dando uma aula de matemática para todo mundo!

A vencedora do Grammy mostrou todo o seu talento, assim como a sua flexibilidade, no clipe sexy da música 34 + 35 nessa terça-feira, 17 de novembro. O single, que aparentemente fala sobre a relação dela com Dalton Gomez, chamou muita atenção dos fãs quando foi lançado por ter uma letra bem picante.

"Você consegue ficar acordado a noite inteira? Transar comigo até o Sol nascer?", canta ela. "34 + 35", continua fazendo referência à posição sexual 69.

No vídeo, Grande é vista como uma cientista em um laboratório e como um robô. Porém, no fim, ela é transformada em uma Fembot do filme Austin Powers! Ainda assim, o momento que todo mundo está falando é quando ela está cercada de dançarinos e abre um espacate, seguido de um twerk. Arrasou!