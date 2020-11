Recomendado para você : Gusttavo Lima posta fotos com filhos após separação de Andressa Suita

Gusttavo Lima mostrou que continua presente na vida dos filhos após separação com Andressa Suita. Nesta terça-feira, 17, Gusttavo postou cliques ao lado dos herdeiros no Stories.

Nas imagens, o sertanejo aparece sorridente com Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos. Desde o anúncio do divórcio, o cantor não tinha compartilhado nenhum momento ao lado dos herdeiros.

Há algumas semanas, Andressa se pronunciou sobre a relação do ex-marido com os filhos após o término. Através de vídeo no Stories, a influencer desmentiu boato de que ela não estaria deixando o cantor ver as crianças.