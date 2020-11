Recomendado para você : Tristan Thompson dá buquê de flores enorme para Khloé Kardashian após vitória no E! PCA

Tristan Thompson deixou claro que está orgulhoso de Khloé Kardashian!

Nessa segunda-feira, 16 de novembro, a estrela de KUWTK usou o Instagram para mostrar do buquê de flores rosas e brancas enorme que ela ganhou de Tristan por ter sido indicada a Estrela de Reality de 2020 no E! People's Choice Awards. No vídeo, a filha de 2 anos, True Thompson, pode ser vista segurando o cartão do presente.

"Eu ganhei flores de você, papai?", disse Khloé enquanto gravava a filha. Assim que True começa a ler o cartão, a estrela de 36 anos diz: "Você está lendo? Ele disse: 'Parabéns por ter ganhado o People's Choice Awards'".

O presente veio logo apóis outro momento de celebração no romance de Khloé e Tristan. Como os fãs sabem, o casal terminou no começo de 2019 após rumores de traição. Porém, com o passar do tempo, o casal voltou a se reaproximar.