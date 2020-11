Recomendado para você : Fernanda Paes Leme diz que flertou com James Franco em Cannes

Fernanda Paes Leme, que perdeu a virgindade com Paulo Vilhena, falou sobre episódio que viveu em Cannes com James Franco. Em vídeo para o canal de YouTube de Giovanna Ewbank, Fernanda disse que flertou com James em festival de cinema.

"Eu estava em Cannes, com Gio [Ewbank] e Bruno [Gagliasso] e a gente foi para esse festival chique de cinema e o James Franco estava lá na mesma première", iniciou ela.

"E aí ele me olhou, eu olhei pra ele, e falei, 'Acho que talvez ele esteja interessado em mim? Não, talvez ele tenha gostado do meu cabelo'".