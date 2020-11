Recomendado para você : Mãe de Harry Styles apoia filho usando vestido na capa da Vogue

Harry Styles, que fez história ao estrelar capa da Vogue de dezembro, tem o total apoio de sua mãe. Em entrevista virtual no programa Lorraine, Anne Twist falou sobre as fotos de Harry usando vestido em ensaio da revista, que geraram polêmica.

Na conversa, Anne concordou com a apresentadora Lorraine Kelly, quando ela insistiu que as pessoas devem "usar o que elas quiserem".

"Absolutamente", disse a mãe de Styles. Ela também falou sobre as primeiras influências de moda do filho e da infância ao lado da irmã Gemma Styles. "Acho que talvez eu tive algo a ver com isso", revelou.

"Porque eu sempre fui uma grande fã de criar vestidos chiques com eles quando eles eram pequenos, o que Gemma odiava, mas Harry abraçava a ideia".

"Quem não ama brincar de se vestir?", disse Anne.