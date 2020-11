Herdeira da Guinness morre aos 19 anos em acidente na piscina

Honor Uloth, herdeira da cervejaria Guinness, morreu aos 19 anos. Honor teve um afogamento acidental durante churrasco na mansão da família, em agosto.

No dia 31 de julho, ela "foi encontrada sem resposta no fundo da piscina", segundo o relatório do legista, obtido pela revista People. Ela era a filha mais velha de Rupert Uloth e Lady Louisa Jane Guinness, cujo pai era o empresário cervejeiro irlandês Benjamin Guinness.

A festa aconteceu em Itchenor, West Sussex, na Inglaterra, onde Honor estaria na banheira de hidromassagem perto da piscina durante a noite.

"Cerca de 11 da noite, ela deixou a banheira para ir nadar na piscina. Pouco depois, Honor foi encontrada sem resposta", segundo relatório, revelado pela People. "Embora a piscina estivesse acesa, parece que Honor saltou ou escorregou na piscina e, ao fazer isso, bateu com a cabeça e ficou inconsciente".

O documento explica que não é claro onde ela bateu a cabeça, e não havia evidências de uma causa médica que causasse o acidente.