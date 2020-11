Isaiah Washington reacende briga com Katherine Heigl, em Grey's Anatomy

Craig Sjodin/ABC

Meses após a polêmica, Isaiah deu entrevista ao Entertainment Weekly. Na época, a ABC decidiu que ele não iria retornar ao papel do cardiologista Preston Burke após o final da temporada. O veículo afirmou que ele também emitiu um pedido formal de desculpas a T.R. e gravou um anúncio em nome da GLAAD, que foi ao ar durante uma reprise de Grey's Anatomy.

Ao ser questionado sobre o quanto isso impactou sua carreira, ele respondeu: "Eu só posso me desculpar por muitas vezes. Eu posso apenas aceitar as muitas responsabilidades".

"Todas as pessoas envolvidas tomaram conta do que precisávamos resolver de forma interna—e a mídia levou isso para uma direção diferente. Espero que todos estejam felizes com o resultado de Isaiah, mas Isaiah vai continuar a fazer o que eu amo fazer. E eu tenho que deixar as pessoas saberem que o que é escrito sobre mim não é verdade. Eu sou meramente uma ator, uma marido, e um pai, que está tentando fazer uma ótimo trabalho, ser grato e compreender que estou em uma posição privilegiada", disse o ator.