Coletiva de imprensa digital sobre Beleza GG aconteceu nesta terça-feira

Mayara também falou sobre a representatividade dentro do mundo plus: "As marcas, muitas vezes, apesar de venderem tamanhos grandes, até o 60, eles pegam modelos mais próximas ao menor número. Então eu sou a favor de representar todos os tamanhos, não só os mais próximos do padrão".

As estrelas ainda falaram sobre como se aceitar e influenciar as pessoas desta maneira: "É muito sério, mas muito gratificante, porque se eu quando tivesse 15 anos eu visse mulheres como eu, eu não teria passado por tanta coisa! Porque eu recebo mensagem todo dia de mulheres que só agora conseguiram se amar. Então isso até me emociona, mais do que qualquer trabalho. A responsabilidade é grande, mas a gratidão é tão maior que vale a pena".

"Eu percebo desta forma. Não influenciar uma pessoa a não se cuidar, mas a influenciar uma pessoa a se entender, a viver, se abraçar, se cuidar de outra forma. E o programa trouxe isso, mostrar para mulheres que você tem direito de ter uma vida normal. É muito gratificante", disse Fluvia.

"Desde pequena sempre ouvi as pessoas falarem para eu emagrecer. Mas ao mesmo tempo, nunca tive uma referência. Então, graças a Deus me tornei alguém que é referência para alguém. Eu sofri muita gordofobia, mas hoje eu vejo que realmente foi falta de empatia das pessoas. Mas hoje eu consigo passar referências positivas para as pessoas, então eu fico muito feliz", falou Nahuane.