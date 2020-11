Giovanna Lancellotti surge em vídeo com ator de Elite

Recentemente, Gio se abriu sobre a vida amorosa. Em entrevista para o canal de Gio Ewbank, a atriz admitiu que ficou com Neymar. Para quem não se lembra, o jogador do Paris Saint-Germain revelou que já havia ficado com a atriz, o que deixou os fãs em êxtase.

Ao responder perguntas sobre as pesquisas que os fãs fazem no Google, seu romance com o craque veio à tona e ela foi sincera sobre o carinho que sente pelo jogador.

"Neymar sofreu por Giovanna Lancellotti?", dizia a pergunta lida por ela. "Fica aí o questionamento", mandou a musa.

"Bom, essa pergunta não deveria ter sido feita para mim. Mas ela está aí nessa busca do Google por conta de um vídeo que viralizou na Internet e no YouTube, onde ele fazia uma brincadeira", revelou. "É uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas a gente é amigo. E é isso aí, né? Sofrência todo mundo tem. Acontece".