Ex do cantor Marlon diz que ele a traiu com sua amiga: "Maior choque"

Letícia Almeida, ex-esposa do sertanejo Marlon, expôs caso de traição nas redes sociais. Letícia disse que ficou em choque ao descobrir que Marlon a traiu com sua amiga, Maria Clara.

No sábado, 14, ela deu detalhes da história no Instagram. "Não quis me pronunciar na quarta-feira, porque eu estava prestes a descobrir o verdadeiro motivo da separação. Depois da notícia da separação, recebi no Instagram uma mensagem de um fake que mandou uma foto de mãos dadas, onde eu reconheci a mão do Marlon imediatamente. E quando eu fui ver no Instagram de quem estava, foi o meu maior choque, quando eu levei o baque mesmo".

"Ele tem uma amante, que ele manteve um relacionamento, a gente imagina, que oito meses ao mais. A gente se separou, e o verdadeiro motivo que ele não me disse, e que eu dei várias chances, é que ele estava envolvido com essa pessoa. Meu choque foi tremendo, pois eu a considerava minha amiga, minha confidente, uma pessoa que passou por muitas coisas comigo", revelou.