Kim Kardashian celebra vitória de Khloé no E! People's Choice Awards 2020

Charles Sykes/Bravo

Khloé, Kim e o resto do clã Kardashian-Jenner tinham outro motivo para comemorar: Keeping Up With the Kardashians ganhou como Melhor Reality Show no People's Choice Awards 2020!

O programa do E! superou 90 Day Fiancé: Happily Ever After ?, Below Deck Mediterranean, Love & Hip Hop: New York, Love Is Blind, Queer Eye, The Real Housewives of Atlanta e The Real Housewives of Beverly Hills.

"OMG, ganhamos o Melhor Reality Show de 2020 !!! Vocês não têm ideia do quanto isso significa para nós !!!", Kim tweetou. "Não poderíamos ter feito isso sem nossos fãs incríveis".