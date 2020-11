Anitta monta árvore ao som de Mariah Carey e diva americana reposta vídeo

Anitta, que é fã assumidíssima de Mariah Carey, já entrou no espírito do Natal! E é claro que Anitta escolheu o hit de Mariah para gravar vídeo festivo.

Em vídeo postado no Stories, a musa brasileira surge enfeitando sua árvore com a família e o amigo David Brazil. Ao fundo ouvimos a canção "All I Want for Christmas Is You".

Para a alegria de Anitta, Mariah repostou o vídeo em seu Instagram e escreveu: "Festivo", companhado de emojis de coração.