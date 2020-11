Joey King revela data de estreia de A Barraca do Beijo 3 no E! PCA 2020

Joe King tem muitos motivos para celebrar! Nesse domingo, 15, Joey subiu ao palco do E! People's Choice Awards 2020 para receber o prêmio de Estrela de Comédia do Cinema e ainda fez revelação aos fãs.

Durante seu discurso de agradecimento, a atriz contou que A Barraca do Beijo 3 chega no Netflix no verão americano de 2021, isto é, entre os meses de junho e setembro.

E julho deste ano, alguns dias após o lançamento do segundo filme da franquia, parte do elenco formado por King, Joel Courtney, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez e Meganne Young anunciaram em conversa virtual com os fãs que o terceiro filme estava a caminho.