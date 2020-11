Neymar estaria vivendo relação aberta com cantora Gabily

Se sentindo sozinha, Gabily pediu que três amigas viessem à Paris. Neymar não só atendeu ao pedido, como hospedou todas em sua mansão na cidade.

Segundo o jornal, no início da semana a dupla retornou ao Brasil e Gabily já foi apresentada à família e amigos do astro do futebol. No entanto, eles vivem uma relação aberta, sem cobranças.

Veja abaixo posts da cantora em Paris: