Justin Bieber apresenta Lonely e Holy no E! People’s Choice Awards 2020

Justin também foi à rede social para pedir o apoio dos fãs antes de sua performance no E! People's Choice Awards.

"Toda a minha vida eu senti em meu coração que eu deveria entreter. Eu recebi essas habilidades que eu queria mostrar. Meu coração, à medida que envelheço, é pedir a Deus para refinar meu coração", escreveu ele. "Para garantir que minha intenção permaneça pura. Minha intenção é inspirar, elevar, capacitar e levar as pessoas a conhecer e ver o amor de Deus. Para lembrar as pessoas da alegria e da maravilha que está ao nosso redor. O medo da rejeição pode nos assustar longe de nosso potencial total. Mas pedir a Deus para nos usar mesmo quando estamos com medo tira a pressão de nós e nos lembra de que Ele está no controle".