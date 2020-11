Ellen DeGeneres homenageia equipe em discurso no E! People’s Choice Awards 2020

Ellen DeGeneres está dando a volta por cima! Depois de passar por polêmica com seu programa, Ellen recebeu o prêmio de Melhor Talkshow Diário no E! People's Choice Awards 2020.

Com um look de alfaiataria, a apresentadora acenou para os fãs que assistiam ao prêmio de suas casas e fez um discurso exemplar, agradecendo especialmente a equipe e elenco da atração.

"Obrigada, obrigada, obrigada, do fundo, do fundo do meu coração", disse ela. "Não estou aceitando este prêmio apenas por mim, mas em nome da minha incrível equipe e elenco que tornam o show incrível, eles aparecem todos os dias, dão 100% de si, 100% do tempo".

"Eu amo todos eles; agradeço o que eles fazem todos os dias para ajudar aquele programa a ser o melhor que tentamos fazer todos os dias".