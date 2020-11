Demi Lovato zomba de noivado com Max Ehrich no E! People’s Choice Awards 2020

Christopher Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images

Demi Lovato já começou roubando o show no E! People's Choice Awards 2020! E apesar do nervosismo, a anfitriã Demi abriu o E! People's Choice Awards com um monólogo hilário e cativante.

"Vocês estão incríveis. Como estão se sentindo esta noite?", perguntou a cantora, ao público virtual. "Este é literalmente o meu programa favorito do ano, não apenas porque eu levei pra casa alguns desses troféus, mas este é o único show decidido inteiramente pelos fãs, então cada vencedor foi escolhido por vocês".

"Esta noite nossos apresentadores e vencedores estarão aqui ao vivo no palco", acrescentou ela. "Estou muito animada por estar aqui esta noite porque, honestamente, este ano foram os três anos mais longos da minha vida. Não me levem a mal, começou incrível".

Com isso, a estrela pop tirou um momento para tirar sarro do seu noivado com Max Ehrich. Os dois desistiram de subir ao altar em setembro, apenas dois meses após o noivado, em julho.