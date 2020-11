Demi Lovato revela nervosismo antes de apresentar o E! People’s Choice Awards 2020

Demi Lovato demonstrou nervosismo antes do E! People's Choice Awards 2020! O motivo? Demi vai ser nada mais, nada menos que a apresentadora do E! PCA, que acontece neste domingo, 15, na Califórnia.

A anfitriã deste ano exalou confiança ao desfilar pelo tapete vermelho, mas em entrevista ao E! News, revelou que estava nervosa para apresentar o show.

"Eu me sinto animada e pronta. Eu estou bombando!", disse a musa à Giuliana Rancic, apresentadora do E!. "É completamente diferente porque quando estou cantando, estou realmente no meu elemento. Para apresentar, não é assim, não é o meu primeiro idioma, por assim dizer. Então é isso que torna empolgante e divertido; e eu acho que fazer isso ao vivo será ainda mais emocionante. Destruindo meus nervos, mas animada, então espero que tudo corra bem".

Lovato tem uma história de 10 anos com o People's Choice Awards e já ganhou vário troféus ao longo das edições.