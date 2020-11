Olivia Wilde e Jason Sudeikis se separam após 9 anos juntos

Olivia Wilde e Jason Sudeikis se separam após quase 10 anos juntos. O E! News confirma que Jason e Olivia fazem parte do grupo de famosos que decidiram terminar em 2020.

Segundo a revista People, os atores acabaram a relação no início desse ano, explicou a fonte. "Tem sido amigável e eles estão transicionando em uma ótima rotina de co-parentalidade. As crianças são prioridade e o coração do relacionamento em família". No momento, não foi revelado o que causou a separação.

O casal tem dois filhos, Otis Alexander, de 6 anos, e Daisy Josephine, de 4 anos.

No último ano, tanto Jason como Olivia tiveram muito sucesso em suas carreiras, com várias funções levando-os a diferentes cidades pelo mundo. Mais recentemente, Wilde começou a filmar o longa Don't Worry Darling, estrelado por Florence Pugh e Harry Styles. Enquanto isso, Sudeikis tem trabalhado muito para iniciar a produção da segunda temporada de Ted Lasso, série da Apple+.

No entanto, ambos os projetos foram adiados devido à pandemia do coronavírus.