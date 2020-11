As musas que dão um show de bola no futebol

Não é de se esperar que um esporte tão masculinizado quanto o futebol tenha muito mais homens falando sobre ele do que mulheres. Pois, em pleno 2020, já passou da hora de enaltecer o trabalho de algumas musas do ramo.

De uns tempos pra cá, as jornalistas esportistas ou entendedoras do assunto estão dando, literalmente, um show de bola no futebol, exibindo cada vez mais suas trajetórias de conhecimento e ganhando espaço nas telinhas.

Além disso, elas também exibem suas opiniões nas redes sociais e conquistam seguidores fieis que simpatizam com elas.