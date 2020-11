Harry Styles posa de vestido e faz história na capa da Vogue

Ao ignorar quaisquer normas de moda tradicional, a estrela emergiu como um ícone de estilo em formação para uma nova geração. "É como qualquer coisa – sempre que você coloca barreiras em sua própria vida, está apenas se limitando. Há muita alegria em brincar com roupas. Nunca pensei muito sobre o que isso significa – simplesmente se torna essa parte estendida da criação de algo".

O mesmo pode ser dito sobre fazer música. Durante sua entrevista, Harry refletiu sobre a diferença entre seu primeiro e segundo álbum. "Eu estava descobrindo qual era meu som como artista solo", lembrou ele.

"Acho que no segundo álbum, eu deixei de lado o medo de errar... e foi muito satisfatório e libertador. Acho que é tão importante evoluir com a música – e isso se estende a roupas, clipes e tudo mais. É por isso que você olha pra trás, para David Bowie com Ziggy Stardust ou The Beatles e suas diferentes épocas – esse destemor é super inspirador".