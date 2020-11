Tudo o que sabemos sobre The Flight Attendant, nova série de Kaley Cuoco

As novas temporadas de séries estão pegando! Após episódio chocante de Grey's Anatomy, e aguardada aparição de Princesa Diana em The Crown, a nova série The Flight Attendant promete dar o que falar!

Veja abaixo tudo o que você precisa saber sobre a nova produção:

Qual é a trama?

Estrelada por Kaley Cuoco, a atração da HBO Max conta a história de uma comissária de bordo que acorda "no hotel errado, na cama errada, com um homem morto—e não tem ideia do que aconteceu". Ela então comete o erro de limpar todo o sangue do local e mentir para a polícia, embora ela não se lembre de nada do que aconteceu na noite anterior.

Qual o gênero?

De acordo com o trailer podemos esperar um pouco de comédia e talvez alguns sustinhos, enquanto Cuoco tenta descobrir se ela cometeu um assassinato ou se algo muito maior está rolando.

Origem

A minisérie é baseada no livro homônimo de Chris Bohjalian, de 2018.