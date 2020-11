Taylor Swift faz raro comentário sobre seu namoro com Joe Alwyn

Taylor Swift sabe que pode ser um tanto quanto delicado equilibrar sua carreira pública e o romance com Joe Alwyn. Em conversa com Paul McCartney à revista Rolling Stone, Taylor deu um vislumbre sobre Alwyn.

O assunto surgiu enquanto a cantora conversava com o ícone dos The Beatles no escritório dele, em Londres, no início de outubro. O cantor disse que gostava da música Peace, do álbum Folklore, e a musa explicou seu significado.

"Eu sei que você fez um trabalho realmente excelente em sua vida pessoal: construindo uma vida humana dentro de uma vida pública, e como isso pode ser assustador quando você se apaixona e conhece alguém, especialmente se você já conheceu alguém que tem um modo de vida normal e bem fundamentado", disse ela ao astro de 78 anos.

"Eu, muitas vezes, em minhas ansiedades, posso controlar como sou como pessoa e quão normal eu ajo e racionalizo as coisas, mas não posso controlar se há 20 fotógrafos do lado de fora nos arbustos, o que eles fazem, se seguem nosso carro e se eles interrompem nossas vidas. Não posso controlar se haverá uma manchete falsa e estranha sobre nós nas notícias de amanhã".