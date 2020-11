Os famosos no tapete vermelho do E! People's Choice Awards 2020

Rich Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images

O E! People's Choice Awards 2020 já está entre nós! Na noite deste domingo, 15, o mundo inteiro vai conhecer os vencedores do mundo da Música, Filmes, TV e Cultura Pop, escolhidos pelos fãs, do E! PCA deste ano.

Alguns vencedores já foram anunciados, com Jennifer Lopez recebendo o Prêmio Ícone de 2020, Tyler Perry ganhando o People's Champion Award e Tracee Ellis Ross sendo homenageado com o Prêmio Ícone da Moda. E tudo isso no comando de ninguém menos que Demi Lovato!

Embora a transmissão deste ano possa parecer um pouco diferente por causa da pandemia do coronavírus, algumas tradições nunca saem de moda. Sim! Estamos falando do nosso tapete vermelho!