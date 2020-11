Recomendado para você : Ellen Pompeo fala sobre futuro de Meredith após retorno de Derek, em Grey's Anatomy

Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy, deu o que falar nessa quarta-feira, 12. Após surgir em cenas ao lado de Patrick Dempsey, que interpretou seu marido Derek Shepherd na série, a internet foi à loucura!

A atração chocou os fãs na estreia de sua 17ª temporada quando Patrick surgiu de surpresa. No fim do episódio, Meredith desmaia no estacionamento após um turno difícil de trabalho em meio à pandemia do coronavírus e pessoas tentam socorre-la. A cena então é cortada para um cenário de praia, onde Derek pode ser ouvido chamando pelo nome da esposa. Como os fãs sabem, o personagem morreu durante episódio de 2015.

Em entrevista a Jimmy Kimmel, Ellen respondeu a dúvida que não que calar: qual é o futuro de sua personagem?

Em conversa virtual, a estrela falou com o apresentador sobre o destino de Meredith. Apesar da atriz não poder dizer muita coisa, ela revelou que estava no trabalho "ontem". Em seguida Jimmy disse: "Ok, então você está viva. Ou talvez você seja um fantasma rondando o hospital, ou talvez você esteja em coma, ou algo do tipo".

"Você gostaria disso, ficar em coma e dormir por metade de uma temporada?", perguntou Kimmel.

Após uma pausa, Ellen fez charme e disse: "Um?"