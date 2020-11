The Weeknd vai se apresentar no intervalo do Super Bowl 2021

The Weeknd, que lançou álbum novo neste ano, se apresentará no show de intervalo do Super Bowl 2021. Embora seja difícil acreditar que o evento está próximo, The Weeknd confirmou nesta quinta-feira, 12, que ele foi a grande escolha para o ano que vem.

"Apresentando-se no palco icônico", escreveu o cantor, em post no Instagram. "Até 07/02/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV".

"Todos nós crescemos assistindo os maiores atos do mundo no Super Bowl e só podemos sonhar em estar nessa posição. Estou humildemente honrado e em êxtase por ser o centro daquele palco no próximo ano".

A apresentação ao vivo acontecerá dentro do Raymond James Stadium em Tampa Bay, Flórida, no dia 7 de fevereiro de 2021.