Os procedimentos estéticos dos famosos que deram o que falar

Instagram/@bbb

Lipo nas axilas

Outra influenciador que deu o que falar na web foi Mari Gonzalez. A ex-BBB20 criou polêmica ao revelar que passou por uma lipoaspiração nas axilas para tirar uma "gordurinha que incomodava".

"Fiz porque é uma gordurinha que me incomodava e que não sai com treino e nem com dieta. É gordurinha localizada. Mesmo que eu continuasse treinando e fazendo dieta, não ia sair", contou ela.

Após admitir que tem medo de cirurgias, ela garantiu que pensou bastante no assunto. "Eu sou muito medrosa para procedimento estético, mas se eu fiz é porque confiei no médico. Pensei bastante antes de fazer, nada foi a toa".

"Foi rápido, mais ou menos quarenta minutos. Dói um pouquinho, gente, é um procedimento. Dói um pouco, mas achei bem tranquilo", adicionou.