Cardi B posta ouvindo música de MC Brunninho e MC G15 e fãs piram

Cardi B é mais brasileira do que muitos brasileiros! Na madrugada desta quinta-feira, 12, Cardi B, que aumentou rumores de reconciliação com Offset, surgiu no Instagram cantando mais uma de nossas músicas.

No registro, a cantora, que fez parceria recente com Anitta, apareceu deitada em uma cama, ao lado da filha Kulture, enquanto canta A Distância Tá Maltratando, de MC Brunninho e MC G15.

É possível ver a estrela dublando a letra de forma perfeita e, em seguida, faz um carinho na primogênita, que dorme tranquilamente.