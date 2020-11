Scarlett Johansson exibe aliança dourada após se casar com Colin Jost

Scarlett Johansson se casou com Colin Jost e não poderia estar mais feliz! E na quarta-feira, 11, Scarlett foi fotografada andando pelas ruas de Nova York com sua nova aliança dourada.

Os pombinhos subiram ao altar no final de outubro e anunciaram o casório pelo Instagram da Organização de Caridade Meals on Wheels America, que oferece ajuda a adultos e idosos na batalha contra a fome.

"Estamos entusiasmados em dar a notícia de que Scarlett Johansson e Colin Jost se casaram no fim de semana em uma cerimônia íntima com seus parentes e entes queridos, seguindo as precauções de segurança da Covid-19 conforme orientado CDC", informou o perfil na rede social. "O desejo do casamento deles é ajudar a fazer a diferença para idosos vulneráveis durante este momento difícil, apoiando o @mealsonwheelsamerica".