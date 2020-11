Selena Gomez vai interpretar alpinista gay em filme biográfico

Selena Gomez, que mostrou cicatriz de transplante pela primeira vez, vai interpretar uma alpinista gay no cinema. Segundo The Hollywood Reporter, Selena dará vida à Silvia Vásquez-Lavado, em filme baseado em suas memórias.

Entitulado como In the Shadow of the Mountain, o longa será escrito e dirigido pelo co-criador de Mayans M.C., Elgin James. A trama vai contar como Silvia se tornou a primeira mulher assumidamente gay a escalar todas as montanhas mais altas de cada continente, e a primeira mulher peruana a escalar o Monte Everest.

Além de suas realizações no alpinismo, Silvia é uma heroína para os sobreviventes de abuso. A latina é fundadora da Courageous Girls, uma organização sem fins lucrativos, que ajuda sobreviventes de violência sexual na infância a se curarem escalando montanhas.

"A primeira vez que vi o Monte Everest me deu uma segurança, uma doçura, uma ternura, uma sensação de segurança que eu nunca senti", disse Silvia ao The Chicago Tribune, em 2016. "Quando você experimenta um trauma, você se separa de seu corpo, de sua própria persona. Fiquei tão comovida com as montanhas que isso reacendeu minha vida".