Luísa Sonza pede justiça por Mariana Ferrer em apresentação

Luísa Sonza deu o que falar em sua recente apresentação! Na noite de quarta-feira, 10, Sonza, que defendeu namorada de Whindersson Nunes, cantou seus hits e ainda pediu justiça para Mariana Ferrer.

De um palco especial, montado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, a cantora surgiu com um look preto e seus dançarinos em cima de um espelho d'água.

Ao lado de MC Zaac, ela cantou a música Toma e abusou da sensualidade. Em seguida, a musa apresentou Século 21, parceria com Léo Santana.

Por último, Luísa cantou o sucesso Braba e deixou o melhor para o final: um recado que pedia justiça para Mari Ferrer.